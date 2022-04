Un barbat din Ostra a reclamat ca a fost jefuit de banii castigati la Loto

Un barbat din comuna Ostra a reclamat Politiei ca in noaptea de marti spre miercuri a fost talharit de patru barbati care i-au luat borseta in care avea 55.000 de lei, bani castigati la Loto.Politistii din Ostra au fost sesizati verbal, miercuri dupa-amiaza, de un barbat de 41 ani, din comuna Ostra, despre faptul ca, in noaptea de marti spre miercuri, mai multe persoane au patruns in locuinta sa si i-au luat suma de 55.000 lei.Politistii au stabilit ca reclamantul locuieste singur intr-o ... citeste toata stirea