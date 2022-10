> Barbatul era la cules de vreascuriUn barbat care se afla, luni, intr-o padure de pe raza Ocolului Silvic Dolhasca si culegea crengi uscate a murit dupa ce o creanga i-a cazut in cap.Potrivit anchetei politistilor, luni, un barbat din Preutesti a mers in padurea de pe raza Ocolului Silvic Dolhasca - Cantonul Muncel pentru a strange crengi uscate. Astfel, a tras de o creanga, iar aceasta, in cadere, l-a ... citeste toata stirea