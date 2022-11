Un barbat din Rasca a murit dupa ce a cazut de pe o scara

Un barbat din satul Slatioara, comuna Rasca, a murit, vineri, in timp ce efectua activitati gospodaresti.Potrivit anchetei politistilor, barbatul impreuna cu sotia sa au mers vineri la locuinta proprietate personala aflata in constructie din satul Slatioara, pentru a efectua activitati gospodaresti.Astfel, barbatul a facut foc intr-o soba aflata in interiorul locuintei si a mers apoi intr-o magazie de unde se face accesul catre podul casei, spre a ... citeste toata stirea