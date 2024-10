Un barbat din Rasca, care a scos aproape 5.000 de euro de pe un card bancar gasit, a fost depistat de politisti

La data de 7 octombrie, la sediul Politiei Municipiului Falticeni, o persoana a depus o plangere scrisa in care a spus faptul ca, la sfarsitul lunii august, in timp ce se afla la munca in Olanda, un individ necunoscut i-a gasit si si-a insusit cardul bancar emis de o banca din Romania.Persoana necunoscuta, cunoscand codul PIN al cardului, a efectuat 35 de tranzactii financiare ilegale, in perioada 30.08.2024 - 1.10.2024, sustragand in total 4.763 de euro din contul persoanei vatamate.In ... citește toată știrea