Un barbat din Scheia si-a lovit fratele cu o halba de bere

Un barbat din Scheia a fost retinut de politisti si introdus in arest dupa ce s-a certat cu fratele sau si l-a lovit cu o halba de bere.Politistii din Scheia fac cercetari pentru "violenta in familie" si "tulburarea ordinii si linistii publice" cu privire la o agresiune produsa sambata seara intr-un bar din satul Sf. Ilie, comuna Scheia.Aflam ca in timp ce se afla in bar, pe fondul unui conflict verbal pe care l-a avut cu fratele sau Gheorghe-Ciprian R., Florin-Lucian R. a recurs la acte de ... citeste toata stirea