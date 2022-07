Un barbat din Suceava a spart un magazin fiindca-i era foame: A mancat doua iaurturi, o paine si o rosie

Un barbat din judetul Suceava a spart un magazin satesc pentru ca era flamand si cauta mancare.Vineri, 8 iulie, proprietarul magazinului din Baia a sunat la primele ore ale diminetii, inainte de ora 6.00, la serviciul unic de urgenta, sa reclame ca o persoana a spart geamul si a patruns in interior, unde se afla si in momentul apelului.Lucratorii Sectiei de Politie Rurala nr.7 Malini au ajuns la fata locului si in interior au gasit un localnic.Acesta ... citeste toata stirea