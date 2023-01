Un barbat din Suceava a suferit rani serioase dupa ce a cazut cu trotineta pe strada Republicii

Un barbat in varsta de 40 de ani din Suceava a suferit, miercuri seara, rani serioase dupa ce a cazut de pe trotineta.Astfel, miercuri seara in jurul orei 18:20, un barbat de 40 ani se deplasa cu trotineta proprie pe strada Republicii din Suceava dinspre str. Mihai Viteazul catre str. Vasile Bumbac, ocazie cu care a pierdut controlul asupra directiei de deplasare si a cazut, moment in care a suferit leziuni./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ ... citeste toata stirea