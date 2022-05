Un barbat din Suceava a sunat la 112 sa anunte ca a fost zgariat si batut de sotie

Speriat de gesturile sotiei sale din timpul ultimei discutii, barbatul a sunat la 112 pentru a anunta ca a fost batut de femeia cu care se afla in proces de divort. Un barbat din judetul Suceava a sunat la 112 pentru a anunta ca a fost zgariat, batut si impins pe scari de catre sotia sa, care s-a enervat in timpul unei discutii.Cei doi sunt in proces de divort, trecand printr-o perioada in care se cearta des, iar barbatul a apelat la Politie de aceasta data.Politistii au completat un formular ... citeste toata stirea