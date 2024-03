Un barbat din Vicovu de Sus a ajuns in arest pentru ca a incalcat ordinul de restrictie fata de mama sa

Un barbat din Vicovu de Sus care a incalcat, sambata, ordinul de protectie provizoriu emis cu o zi inainte de politisti a fost retinut si introdus in arest.Potrivit IPJ Suceava, sambata, in jurul orei 14:41, lucratorii din cadrul Politiei Orasului Vicovu de Sus au fost sesizati pe telefonul de serviciu de o femeie din orasul Vicovu de Sus ca fiul ei nu a respectat obligatiile impuse prin ordinul de protectie provizoriu emis impotriva lui la data de 1 martie a.c., aflandu-se in curtea ... citește toată știrea