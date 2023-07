> El ameninta o familie ca le ia casa daca nu-i returneaza un imprumut...Un barbat de 61 de ani, din Vicovu de Sus, a fost retinut in arest in urma organizarii unui flagrant intr-un caz de santaj.Potrivit Politiei Judetene Suceava, in data de 4 iulie a.c., Parchetul de pe langa Judecatoria Radauti a fost sesizat prin plangere de catre o femeie, cu privire la faptul ca a fost victima infractiunii de santaj, astfel fiind intocmit un dosar penal ce a fost inaintat Serviciului de Investigatii ... citeste toata stirea