Un barbat ratacit in padure a fost gasit de jandarmi dupa 3 ore de cautari

Jandarmii suceveni au salvat in noaptea de duminica spre luni, dupa aproape 3 ore de cautari, un barbat ratacit in padure.Potrivit IJJ Suceava, duminica, in jurul orei 23:00, efectivele de jandarmi din cadrul Detasamentului 3 Jandarmi Gura Humorului au fost informate telefonic, prin 112, ca un barbat in varsta de 59 de ani a fost condus de sotia sa in localitatea Paltinoasa, pentru a culege ciuperci, insa acesta nu a mai revenit la domiciliu si telefonul pe care il are ... citește toată știrea