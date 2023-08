Imagine de arhivaUn barbat s-a ranit grav, duminica dupa-amiaza, dupa ce a sarit in raul Siret de pe un mal cu o inaltime de circa 15 metri.Potrivit anchetei politistilor, barbatul, in varsta de 46 de ani, din Hantesti, a mers la scaldat cu doi localnici.Ajunsi pe malul raului Siret, cele trei persoane au consumat bauturi alcoolice, iar la un moment dat barbatul de 46 de ani s-a urcat pe malul raului, care este inalt de aproximativ 15 metri, cu intentia de a sari in apa...El nu a apreciat ... citeste toata stirea