Un barbat si-a lovit tatal de 86 de ani pana a ramas inconstient, iar apo i-a turnat apa sa-si revina dupa care a continuat sa-l bata. El a fost plasat sub control judiciar

Un barbat din comuna Manastirea Humorului care si-a batut parintii a fost eliberat din arest unde a fost retinut 24 de ore si a fost plasat sub control judiciar.Potrivit Parchetului Judecatoriei Gura Humorului un procuror a dispus, sambata, punerea in miscare a actiunii penale fata de un barbat de 41 de ani pentru violenta in familie./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }.tdi_2.td-a-rec-img{ text-align: left; }.tdi_2.td-a-rec-img img{ ... citeste toata stirea