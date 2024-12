Un barbat si-a reclamat sotia la politie ca l-a lovit

> Femeia spune ca a ripostat la agresiunea barbatuluiUn barbat din Radauti si-a reclamat in noaptea de joi spre vineri sotia ca l-a lovit.Politia Radauti a fost sesizata prin 112, vineri, la ora 0:43, de un radautean cu privire la faptul ca are scandal cu sotia.Politistii au stabilit ca apelantul locuieste impreuna cu femeia pe care reclamat-o si cu cei doi copii minori; in noaptea de joi spre vineri intre cei doi concubini a avut loc un conflict verbal.Ulterior, barbatul a lovit-o cu ... citește toată știrea