Un bebelus din Suceava, depistat cu "flurona". Alti doi batrani au murit de gripa

Primul caz de coinfectie COVID si gripa in randul bebelusilor din Romania! "Flurona", asa cum a fost numita, a fost depistata la un bebelus de 5 luni, care este internat in spitalul din Suceava.Bebelusul a fost internat vineri in sectia de Boli infectioase a Spitalului de Urgenta Suceava.Micutul are febra, dar este in stare buna si nu sufera de insuficienta respiratorie.In cazul copiilor mici, cu varsta sub 5 ani, astfel de infectii combinate trebuie supravegheate medical, din cauza ... citeste toata stirea