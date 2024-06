Un biciclist a fost accidentat mortal pe drumul dintre Radauti si Horodnic de Jos

Un biciclist a murit, luni dimineata, intr-un accident rutier in care au mai fost implicate doua autoturisme.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, un accident rutier s-a produs intre localitatile Radauti si Horodnic de Jos, in care au fost implicate doua autoturisme si o bicicleta.primele date din ancheta politistilor au aratat ca o femeie de 34 de ani din Horodnic de Jos conducea luni diminata la ora 07:21 un autoturism Audi pe DN 2H, in afara localitatii ... citește toată știrea