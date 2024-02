Un biciclist beat a lovit o femeie cu doi copii

Luni, in jurul orei 14:20, Politia Municipiului Suceava a fost sesizata cu privire la un accident rutier produs pe strada Calea Unirii din Suceava.Potrivit purtatorului de cuvant al IPJ Suceava, comisar-sef Ionut Epureanu, echipajul rutier deplasat la fata locului a constat ca un biciclist in varsta de 55 ani din Suceava, care circula pe partea carosabila, in momentul in care a ajuns la o trecere pentru pietoni semnalizata corespunzator, nu a acordat prioritate de trecere unei femei si celor ... citește toată știrea