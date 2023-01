Un bolnav de cancer a murit pentru ca nu i-a dat la timp mita doctoritei Anca Dumitrovici. Medicul i-a cerut spaga dubla unui pacient cu doua forme ale bolii

Ies la iveala detalii socante in cazul dosarului medicului care cerea bani pentru tratament bolnavilor de cancer. Un pacient a murit pentru ca nu a dat mita la timp si a fost amanat, iar unui alt pacient i-a atras atentia ca sufera de doua forme de cancer si i-a cerut sa dubleze suma. Apoi i-a multumit. Doar cinci zile a stat Sefa sectiei de Oncologie a Spitalului din Suceava in arest preventiv. Astazi, judecatorii au trimis-o in arest la domiciliu pentru urmatoarele 25 de zile.Primul denunt ... citeste toata stirea