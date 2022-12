Un calup de TNT, un cartus de AK 74, dar si fiole cu morfina, depistate in Vama Siret asupra a trei persoane imbracate militar cu pasapoarte spaniole

Inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Siret au depistat elemente de munitie si substante dopante cu grad de mare risc, anunta Autoritatea Vamala Romana.Potrivit unui comunicat de presa, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Siret - Directia Regionala Vamala lasi, au identificat, in urma unui control efectuat asupra unui microbuz, aflat pe sensul de intrare in tara, mai multe bunuri ascunse, in vederea sustragerii acestora de la vamuire./* custom css */ . ... citeste toata stirea