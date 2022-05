Un campulungean a fost introdus in arest dupa ce a furat un telefon mobil

Un campulungean a reclamat, duminica la Politia Campulung Moldovenesc ca sambata seara, in timp se afla in apropierea caminului din curtea Colegiului Silvic Bucovina din Campulung Moldovenesc si tinea in mana un telefon mobil marca Samsung a fost abordat de un localnic pe care il cunoaste si de un alt tanar care i-au cerut telefonul mobil si ulterior nu i l-au mai dat, fugind inspre cartierul Bodea./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_2 .td-element-style{ z-index: -1; }. ... citeste toata stirea