Un barbat din Campulung Moldovenesc a fost depistat la volanul masinii la mai putin de o ora de la sanctionarea sa pentru ca era baut la volan.Potrivit datelor din ancheta, duminica seara in jurul orei 20.00, un echipaj de politie rutiera din cadrul Politiei Campulung Moldovenesc in timp ce efectua serviciul de supraveghere si control trafic pe strada Mihail Sadoveanu din localitate a observat un autoturism Hyundai, al carui sofer fusese sanctionat anterior, in decursul aceleasi zile, la ora ... citeste toata stirea