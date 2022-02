Un catel care a cazut in apa raului Siret, dupa ce gheata subtire s-a rupt, a fost salvat de pompieri

Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, cpt. Alin Galeata, un apel la Dispeceratul comun ISU - SAJ a fost efectuat marti, in jurul orei 12:30, anuntandu-se ca un catel a cazut in apa inghetata a raului Siret.Cainele se plimba in albia raului, iar, la un moment dat, gheata subtire s-a rupt, iar el a cazut in apa. Astfel ca minute bune a incercat, in zadar, sa urce inapoi pe bucatile de gheata, dar puterile il paraseau, fiind in pericol ... citeste toata stirea