Un caz de botulism a fost diagnosticat si vindecat la Spitalul Judetean Suceava. Barbatul mancase zacusca de peste. In ultimii doi ani a mai fost un singur caz de botulism in judet

Spitalul Judetean Suceava a anuntat, joi, ca in luna martie, a fost diagnosticat si tratat primul caz de botulism din acest an, fiind vorba de un pacient de 60 de ani care s-a prezentat in ambulatoriul de Neurologie pentru diplopie (vedere dubla) brusc instalata de cateva zile si care avea un RMN cerebral efectuat care punea in evidenta cateva leziuni neurologice motiv pentru care a fost internat in sectia de Neurologie./* custom css */ .tdi_3.td-a-rec{ text-align: center; }.tdi_3 . ... citeste toata stirea