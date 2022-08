Un cerb a sarit in fata unui autoturism

> Cerbul a murit, iar masina a fost avariataMasina condusa de o femeie din Milisauti a fost avariata luni dimineata dupa ce un cerb i-a sarit in fata, pe cand conducea pe DN 2, in zona localitatii Patrauti.Sotul femeii a semnalat situatia prin 112.Potrivit verificarilor efectuate de politisti, luni, la ora 0:20, o femeie din satul Badeuti, orasul Milisauti, circula cu un autoturism Mercedes pe DN2, din directia Suceava spre Patrauti. Pe raza comunei Patrauti, i-a sarit in fata ... citeste toata stirea