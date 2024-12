Un consilier superior al Garzii Forestiere Suceava si 26 de administratori de firme, trimisi in judecata pentru acces ilegal la sistem informatic si fals informatic

Parchetul de pe langa Curtea de Apel Suceava a dispus, prin rechizitoriul din 29 noiembrie 2024, trimiterea in judecata a inculpatului P.D.-A., consilier superior in cadrul Garzii Forestiere Suceava, si a altor 26 de persoane, administratori ai unor societati comerciale specializate in prelucrarea si transportul de material lemnos.Infractiunile retinute:P.D.-A., in perioada 25 mai 2021 - 30 ianuarie 2023, a comis:> 200 de acte de "acces ilegal la un sistem informatic", conform art. 360 ... citește toată știrea