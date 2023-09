> Un tanar sofer a intrat cu masina pe contrasens, lovind frontal un autoturismUn copil de 12 ani, din Brosteni, a fost ranit, duminica seara, intr-un accident rutier produs pe DN 17B, in localitatea Crucea.Potrivit anchetei politistilor, duminica, in jurul orei 18.00, un tanar de 19 ani, din orasul Brosteni, a condus un autoturism Audi, pe DN 17B, in comuna Crucea, circuland din directia Brosteni catre Vatra Dornei. Cand a ajuns pe raza satului Cojoci, intr-o curba periculoasa la dreapta, ... citeste toata stirea