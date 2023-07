Un copil de 4 ani a cazut, marti seara, de la balconul apartamentului situat la etajul al doilea al imobilului de domiciliu, in Radauti.Potrivit primelor date din ancheta, mama copilului de 4 ani se afla marti dupa amiaza impreuna cu fiul si cu fiica ei in varsta de 9 luni.La un moment dat, femeia si-a luat fiica si a dus-o in dormitor pentru a-i schimba scutecul, iar copilul de 4 ani a ramas singur in sufragerie.Copilul s-a urcat pe un scaun de birou aflat in balconul imobilului... Un ... citeste toata stirea