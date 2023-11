Ziaristul Florin Avram, de la Radio Top 91, a murit fulgerator, in aceasta noapte, la doar 54 de ani. Florin Avram s-a nascut la 1 aprilie 1969 si lucra la Radio Top 91 inca de la infiintarea acestuia, in anul 1991, transmite Monitorul de Suceava.El coordona departamentul de stiri si, de mai bine de 30 de ani, era vocea care aducea noile informatii locale in casele sucevenilor. Florin Avram era casatorit si avea un baiat.Redactia Radio Top Suceava a transmis un comunicat pe care il redam ... citeste toata stirea