Un dispozitiv pentru recunoasterea limbajului semnelor a castigat editia 2022 a concursului "25 de ore la USV"

Facultatea de Inginerie Electrica si Stiinta Calculatoarelor din cadrul Universitatii "Stefan cel Mare" din Suceava a organizat, in zilele de 1 si 2 noiembrie a.c., cea de-a VIII-a editie a concursului "25 de ore la USV" ([email protected]), deschis tuturor studentilor facultatii inscrisi la studii de licenta si de masterat.In acest an, concursul a avut drept tema proiectarea si dezvoltarea de noi tipuri de dispozitive inteligente. In acest scop, echipele de studenti au primit acces la ... citeste toata stirea