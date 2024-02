Un elev a pus pe jar politistii din Suceava. A furat o masina si a fost urmarit prin jumatate de oras

Un adolescent, elev la un colegiu din Radauti (Suceava), a furat o masina de livrari ca sa se distreze si a fost urmarit pe mai multe strazi din Suceava de catre politisti. Cand a fost prins, a recunoscut ca in aceeasi zi furase o alta masina lasata cu cheile in contact.Un incident ce se putea solda cu un grav accident rutier a avut loc miercuri, 14 februarie 2024, in municipiul Suceava. Un adolescent de 17 ani din Radauti a observat ca un livrator de manare a lasat cheile in contact in ... citește toată știrea