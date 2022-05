Un elev din Vama, locul al treilea la Olimpiada nationala de limba si literatura germana materna

Un elev din comuna Vama a obtinut locul al treilea la Olimpiada nationala de limba si literatura germana.Adrian Ionut Niga este in clasa a IX-a la Liceul Teoretic "Joseph Haltrich" din Sighisoara si a obtinut locul III la Olimpiada nationala de limba si literatura germana materna organizata in perioada 19-22 aprilie, in Viseu de Sus.Elevul Adrian Ionut Niga a fost pregatit de prof. Meda Ghimpu si a obtinut un rezultat foarte bun la o competitie care reuneste elevi din intreaga tara, atat ... citeste toata stirea