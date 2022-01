Un fenomen ia amploare in Romania sub umbrela unor scoli internationale: teapa homeschooling

O ancheta "Adevarul" arata ca zeci de copii din Suceava au abandonat scoala in favoarea unui sistem educational de tip homeschooling. Pornind de la aceste date, Inspectoratul Scolar Judetean a declansat verificari, confirmand ca peste 80 de copii risca sa ramana nescolarizati, chiar daca fac astfel de cursuri sub tutela unor scoli americane. Inspectoratul Scolar Suceava (ISJ) a finalizat controlul tematic in unitatile de invatamant din judet si are, in sfarsit, o imagine clara cu privire la ... citeste toata stirea