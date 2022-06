Un hot a fost prins cand fura din podul unei locuinte

Un barbat de 57 de ani, din Dolhasca, a fost prins, in noaptea de duminica spre luni, in podul unei locuinte din Probota, in timp ce fura mai multe bunuri.Politia Orasului Dolhasca a fost sesizata telefonic prin 112, luni, la ora 0:44, de un barbat care locuieste in Probota, ca, in timp ce se afla in dormitor, a auzit zgomote in podul locuintei, fiind posibil ca cineva sa se afle la furat.Echipajul de serviciu l-a surprins in flagrant pe Ionel Cirneala, de 57 ani, ... citeste toata stirea