Un barbat a fost arestat preventiv de Judecatoria Radauti si este cercetat pentru furt calificat. In noaptea de 24 spre 25 octombrie, el a furat mai multe bunuri dintr-o locuinta din Fratautii Noi.Potrivit datelor din ancheta, politistii Sectiei nr. 4 Politie Rurala Galanesti au fost sesizati la 25 octombrie, prin 112, ca, in noaptea anterioara, persoane necunoscute au patruns fara drept intr-o locuinta si au sustras mai multe bunuri.In urma probatoriului administrat in cauza a fost ... citeste toata stirea