Un ied cazut intr-o fantana a fost salvat de pompierii din Falticeni

Un ied care a cazut intr-o fantana de pe raza localitatii Spataresti a fost salvat de pompierii din Falticeni.Potrivit purtatorului de cuvant al ISU Suceava, maior Alin Galeata, in Sambata Mare, un ied, pe care pompierii l-au botezat Cornelus, a cazut intr-o fantana in care a ramas doua zile...Cu putina apa, dar adanca de peste 10 metri, fantana a devenit capcana in care Cornelus a ramas blocat timp de doua zile, fara speranta de salvare. Norocul sau a fost ca pustiul vecinului l-a auzit si