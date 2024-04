Un milion de euro in plus din taxe si impozite locale

> Raportat la primul trimestru al anului 2023, la bugetul local au intrat cu 5,95 de milioane de lei mai mult"S-a incheiat perioada de incasare a taxelor si impozitelor locale, cea care, pana la data de 31 martie 2024, a dat posibilitatea acordarii bonificatiei de 10%" a declarat Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, precizand ca, in comparatie acelasi interval al anului trecut, incasarile sunt cu 10,39% mai mari. Astfel, in primele 3 luni ale anului 2024, in vistieria locala au intrat 63, ... citește toată știrea