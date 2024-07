Un motociclist bulgar a suferit un infarct in timp ce urca Raraul impreuna cu sotia sa

Un barbat de 64 de ani, din Bulgaria, a murit, joi, pe drumul spre Rarau, dupa ce a suferit un infarct in timp ce conducea motocicleta pe care se mai afla si sotia sa.Potrivit datelor din ancheta politiei, cei doi soti mergeau joi cu motocicleta familiei spre cabana Rarau.Femeia a spus ca cei doi intentionau sa ramana peste noapte la cabana Rarau, urmand ca vineri sa se deplaseze catre muntii Bucegi, iar ulterior sa se intoarca acasa in Bulgaria.Ea a precizat ca in timp ce conducea ... citește toată știrea