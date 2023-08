Politistii rutieri suceveni au identificat in trafic un motociclist care a condus cu aproape 200 km/h dupa ce anterior, politistii din cadrul Politiei Municipiului Suceava - Biroul Rutier, au intocmit dosar penal unui motociclist fara permis si care a fost inregistrat cu aparatul radar circuland cu 114 km/h intr-o zona cu limitare la 40 km/h.Potrivit IPJ Suceava, vineri, 4 august, in jurul orei 9:25, politistii din cadrul Biroului Rutier - Politia Municipiului Suceava, in timp ce executau ... citeste toata stirea