Un motociclist sucevean a fost ranit dupa ce un sofer a virat la stanga

Un motociclist sucevean a fost ranit, joi, intr-un accident produs la Cumparatura.Potrivit IPJ Suceava, joi, la ora 7:55, in timp ce conducea autoturismul pe raza localitatii Cumparatura, un barbat de 51 de ani, din comuna Scheia, a efectuat un viraj la stanga, moment in care a intrat in coliziune cu motociclul condus regulamentar din sens opus de un barbat de 42 de ani din municipiul Suceava.Din accident a rezultat ranirea barbatului de 42 de ani. El a fost transportat cu ambulanta la ... citeste toata stirea