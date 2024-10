Un muncitor a cazut pe pe schela si s-a ranit grav

Politia Orasului Frasin a fost sesizata luni, la pranz, prin 112, despre un incident: o persoana a cazut de pe o schela in timp ce lucra la fatada unei locuinte.Conform investigatiilor, s-a stabilit ca muncitorul, un barbat de 23 de ani, lucra fara forme legale pentru o firma de constructii din Bosanci, specializata in lucrari de constructii rezidentiale si nerezidentiale.Incidentul s-a petrecut in prima sa zi de munca, in cadrul unui proiect de reabilitare termica la o casa particulara ... citește toată știrea