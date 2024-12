Un muncitor forestier a murit lovit in cap de un arbore

Un barbat de 34 de ani a murit, marti, intr-o padure din zona Solca, lovit in cap de un arbore.Potrivit anchetei politistilor, marti, un barbat de 39 de ani, din Arbore, se afla in padure, pe raza orasului Solca, in zona paraului Chiciurii, impreuna cu un localnic de 34 ani, pentru exploatare material lemnos.El a taiat un arbore amplasat intr-o panta care, dupa taiere, s-a rostogolit. In cadere, copacul a lovit un alt arbore, din care s-a desprins o creanga de mari dimensiuni, care l-a ... citește toată știrea