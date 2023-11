Un barbat a fost gasit mort, marti dupa-amiaza, in locuinta in care locuia cu chirie in municipiul Suceava.Potrivit datelor din ancheta, barbatul, din Putna, era angajat de aproape un an la o firma de constructii din Suceava, ca muncitor necalificat.El a venit, luni dimineata, la locul de munca, insa a spus ca nu se simte bine, iar cumnatul, care lucreaza la aceeasi firma si era si superiorul lui, l-a invoit si l-a trimis acasa sau la doctor, in vederea unui consult.Ulterior, in cursul ... citeste toata stirea