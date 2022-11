Un nou caz de rabie la caine depistat in judetul Suceava. DSVSA Suceava atentioneaza locuitorii judetului sa constientizeze gravitatea bolii precum si ca au obligatia de a anunta medicului veterinar imediat orice comportament anormal al animalelor din gos

Directorul executiv adjunct al Directiei Sanitare Veterinare si pentru Siguranta Alimentelor (DSVSA) Suceava, dr. Danut Corneanu, a atentionat, sambata, privind aparitia unui nou caz de rabie la caine, de aceasta data in localitatea Gramesti, mentionand ca populatia trebuie sa constientizeze gravitatea bolii.Corneanu a spus ca au fost diagnosticate pana in prezent trei cazuri de rabie in orasul Siret, respectiv in 14 noiembrie, caine canne corso - femela de 12 ani, in 16 noiembrie un ciobanesc ... citeste toata stirea