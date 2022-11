Un nou cod galben de ninsori in judetul Suceava

Administratia Nationala de Meteorologie a emis, duminica, o avertizare cod galben pentru judetul Suceava valabila luni intre orele 5:00-18:00 ce vizeaza ninsori moderate cantitativ.Potrivit ANM, local la altitudini in general de peste 1500 m in Carpatii Meridionali, precum si in Carpatii Orientali si in jumatatea nordica a Moldovei va ninge moderat cantitativ si se va depune strat nou de zapada, pe alocuri in jurul a 10 cm./* custom css */ .tdi_2.td-a-rec{ text-align: ... citeste toata stirea