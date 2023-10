Arhiepiscopia Sucevei si Radautilor a anuntat ca, si in toamna acestui an, Sfantul Ioan cel Nou ajunge la parohiile si manastirile eparhiei, in semn de multumire pentru ajutorul si mijlocirea rugaciunilor mucenicului inaintea lui Dumnezeu, precum si pentru mangaierea si intarirea credinciosilor.Cu binecuvantarea lui Dumnezeu si prin parinteasca purtare de grija a Inaltpreasfintitului Parinte Calinic, Arhiepiscop al Sucevei si Radautilor, racla care adaposteste moastele Sfantului Ioan cel Nou ... citeste toata stirea