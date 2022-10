Un padurar de la OS Moldovita a fost trimis in judecata

> El ar fi cerut mita 1.000 de euro de la un barbat pe care l-a prins cu material lemnos taiat ilegalParchetul Curtii de Apel Suceava a anuntat ca a trimis in judecata un padurar din cadrul Ocolului Silvic Moldovita care a pretins 1.000 de euro de la un barbat pe care l-a prins cu lemn taiat ilegal.Astfel, procurorii Sectiei de urmarire penala din cadrul Parchetului de pe langa Curtea de Apel Suceava au dispus trimiterea in judecata, in stare de libertate, a unui barbat, I.P., pentru luare ... citeste toata stirea