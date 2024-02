Un pieton a fost accidentat mortal de un sofer baut

Un barbat de 42 de ani, care circula in calitate de pieton pe drumul judetean DJ 208 E in Forasti, a fost lovit mortal de un autovehicul condus de un sofer baut.Potrivit anchetei politistilor, marti, in jurul orei 18:55, un barbat de 39 de ani din Forasti, conducea o autoutilitara Mercedes Sprinterc pe DJ 208E, din directia Forasti catre Dolhesti. In zona intersectiei cu strada Livezilor, el a acrosat un barbat de 42 de ani care se afla, in calitate de pieton, pe partea carosabila.In urma ... citește toată știrea