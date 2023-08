> Ei au fost acrosati de o autoutilitaraUn barbat a murit, iar altul a fost grav ranit, marti dupa-amiaza, intr-un accident rutier produs la Vicovu de Sus.Potrivit plt. Radu Gabriel din cadrul ISU Suceava, doi pietoni au fost acrosati de o autoutilitara pe raza orasului Vicovu de Sus, in localitatea Laura.In urma evenimentului rutier, un barbat in varsta de aproximativ 65 de ani a fost declarat decedat, acesta prezentand leziuni incompatibile cu viata.Unui alt barbat, in varsta de ... citeste toata stirea