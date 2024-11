Un pieton care mergea pe marginea DN 29 a fost acrosat de o remorca

Politistii rutieri au fost sesizati, luni dupa-amiaza, cu privire la un accident rutier produs pe DN 29, in localitatea Salcea, accident care s-a soldat cu ranirea unui pieton in varsta de 84 de ani, care se afla in afara partii carosabile.Conducatorul auto implicat, un barbat in varsta de 40 de ani, din comuna Veresti, conducea un ansamblu de vehicule format dintr-o autoutilitara si o semiremorca ce transporta sapte autovehicule spre un centru de colectare a fierului vechi.In timp ce se ... citește toată știrea