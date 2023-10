Un barbat de 67 de ani, din Saru Dornei, a murit, joi seara, dupa ce a fost lovit de un autoturism.Potrivit anchetei politistilor, accidentul s-a produs joi in jurul orei 19:15, in comuna Saru Dornei, sat Neagra Sarului, pe DJ 174F.Din primele verificari s-a stabilit ca un barbat din Neagra Sarului a condus un autoturism din directia Saru Dornei spre Neagra Sarului. In momentul in care a ajuns pe DJ 174F, a acrosat cu partea din fata un barbat de 67 de ani, din Saru Dornei, care se deplasa ... citeste toata stirea